"Реал" благодаря голу Мбаппе разгромил "Расинг" в матче чемпионата Испании Мбаппе помог мадридскому "Реалу" разгромить на выезде "Расинг" в матче Ла Лиги

Москва1 ноя Вести.Гол французского форварда Килиана Мбаппе помог мадридскому "Реалу" разгромить на выезде "Расинг" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла 1 ноября в Сантандере и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мбаппе отличился с пенальти на 11-й минуте, а также у "сливочных" мячи забили Джуд Беллингем (21) и Ян Диоманде (36).

"Реал", одержал четвертую победу подряд в первенстве, набрал 27 очков и идет на третьем месте в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на три балла, а от идущего вторым мадридского "Атлетико" - на одно очко.

Ранее команда Жозе Моуринью переиграла в испанском "класико" "Барселону" со счетом 2:1.