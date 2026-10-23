Москва23 окт Вести.Нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду помог своему клубу забить в ворота "Аль-Фейсали" в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 3:1.

Этот гол для португальца стал 982-м в карьере. Благодаря Роналду его клуб одержал третью победу подряд.

В составе "Аль-Насра" мячи забили Абдулла аль-Хамдан (на 4-й минуте встречи), Роналду (49) и Анжело Габриэл (79). У "Аль-Фейсали" отличился Тео Бонгонда (66).

Ранее сообщалось, что футбольная федерация Португалии дисквалифицировала Роналду на 30 дней за самовольный уход с тренировочных сборов национальной сборной. Спортсмена также оштрафовали на 255 евро.