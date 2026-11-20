Роналду забил 986-й гол, но не спас "Аль-Наср" от поражения от "Аль-Ахли" "Аль-Ахли" обыграл "Аль-Наср", Роналду оформил в матче 986 й гол

Москва20 ноя Вести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и капитан клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ахли" отметился забитым мячом, но не сумел реализовать пенальти и спасти команду от поражения (1:3).

На 12-й минуте португалец открыл счет, этот гол стал 986-м в его карьере. Через четыре минуты Роналду пробил с 11-метровой отметки, однако мяч попал в штангу.

До конца матча "Аль-Наср" отправил в ворота соперника три мяча подряд.

После 12 игр в активе клуба 28 очков, что позволяет ему занять 3-е место в турнирной таблице. "Аль-Ахли" с 24 очками после аналогичного количества сыгранных матчей поднялся на 4-е место.

В 13-м туре "Аль-Наср" 28 ноября на выезде встретится с "Аль-Хазмом", в тот же день "Аль-Ахли" примет "Ат-Таавун".

Ранее стало известно, что сезон-2026/27 может оказаться последним в спортивной карьере 41-летнего нападающего.