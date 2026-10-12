Игра "Ан-Насра" и "Нефтчи" в Эр-Рияде началась на час позже из-за ракетной атаки

Игру азиатской Лиги чемпионов с участием Роналду отложили из-за ракетной атаки Игра "Ан-Насра" и "Нефтчи" в Эр-Рияде началась на час позже из-за ракетной атаки

Москва12 окт Вести.Матч Азиатской Лиги чемпионов между саудовским "Аль-Насром" и узбекским "Нефтчи" с участием португальского нападающего Криштиану Роналду был отложен на час из-за ракетной атаки. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Встреча второго тура общего этапа турнира должна была начаться в 21:15 по мск, но стартовый свисток прозвучал только в 22:15 по мск. Причиной задержки стало объявление о ракетной опасности в столице Саудовской Аравии. Как сообщало издание Ariyadhiah, в направлении Эр-Рияда была запущена баллистическая ракета, которая была перехвачена и уничтожена.

Ранее сообщалось, что шиитское движение "Ансар Алла" снова атаковало международный аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По данным хуситов, удар был нанесен баллистической ракетой и попал точно в цель.

Накануне хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Целями их ударов также стали нефтяные объекты Saudi Aramco.