Роналду выразил соболезнования в связи со смертью футболиста "Тенерифе" Роналду пожелал сил семье умершего футболиста "Тенерифе" де Мигеля

Москва4 ноя Вести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью футболиста клуба "Тенерифе" Хесуса де Мигеля.

Трагедия. Нет слов. Много сил семье. Пусть он покоится с миром написал спортсмен на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ)

В конце матча второго дивизиона чемпионата Испании де Мигель столкнулся с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно. Футболист "Тенерифе" попытался принять мяч в центре поля, однако голкипер врезался коленом ему в грудь. После этого де Мигель потерял сознание, у него остановилось сердце.

На следующий день стало известно о смерти футболиста в больнице. Ему было 30 лет.

Испанские СМИ считают, что вратарю "Андорры" грозит до четырех лет тюрьмы.