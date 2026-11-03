Россия требует от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене МИД РФ: Москва требует от Осло соблюдения договора о Шпицбергене

Москва3 ноя Вести.Россия требует от Норвегии соблюдения положений договора, регулирующего статус острова Шпицберген, заявило Министерство иностранных дел России на официальном сайте.

Временному поверенному в делах Норвегии в Москве Бьерну Свенунгсену был заявлен решительный протест из-за продолжения арестов российского имущества по ходатайству украинских компаний, в частности, научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

Потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений Договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа граждан сторон-участниц на архипелаг, существенно в настоящее время затрудненного в связи с арестом упомянутого судна говорится в заявлении МИД РФ

Ранее российское ведомство предупредило норвежскую сторону, что длительная зимняя стоянка "Профессора Молчанова" в Норвегии может привести к серьезным последствиям для окружающей среды, поскольку это судно не приспособлено к длительной зимней стоянке в Арктике и может выйти из строя.

Дипломаты напомнили, что судно находится в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген со 2 сентября. Оно было арестовано по решению норвежского суда на основании ходатайства украинской компании "Нафтогаз" и ряда других предприятий Украины.