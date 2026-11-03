Москва3 нояВести.Длительная зимняя стоянка арестованного в Норвегии российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщил МИД РФ по итогам контактов с временным поверенным в делах Норвегии в России Бьерном Свенунгсеном.
До временного поверенного доведено, что длительная зимняя стоянка неприспособленного для этого плавсредства с учетом тяжелых климатических и погодных условий Арктики чревата выходом его из строя и серьезными последствиями для окружающей средыговорится в сообщении МИД
В российском ведомстве напомнили, что судно находится в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген с 2 сентября. Оно было арестовано по решению норвежского суда на основании ходатайства украинской компании "Нафтогаз" и ряда других предприятий Украины.
28 октября окружной суд Северного Тромса и Сеньи отклонил апелляционную жалобу российского треста "Арктикуголь". В МИД отметили, что дальнейшее судебное разбирательство может продолжаться еще несколько месяцев.
Ранее в посольстве РФ отметили, что экипаж "Профессора Молчанова" чувствует себя нормально. Само судно также поддерживают в готовности покинуть место пребывания после разрешения суда.