"Арктикуголь" будет судиться с Норвегией из-за ареста судна "Профессор Молчанов" "Арктикуголь" подал иск к Норвегии из-за ареста судна "Профессор Молчанов"

Москва28 сен Вести.Трест "Арктикуголь" подал иск против Норвегии из-за ареста судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Иск подали. Сейчас идет разбирательство цитирует министра ТАСС

Судно "Профессор Молчанов" было задержано норвежскими властями 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга по запросу украинской компании "Нафтогаз". Таким образом организация хотела обеспечить исполнение решения на сумму порядка около 4,22 млрд долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что арестовав российское судно, Норвегия опозорилась.