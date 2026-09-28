Москва28 сенВести.Трест "Арктикуголь" подал иск против Норвегии из-за ареста судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Иск подали. Сейчас идет разбирательствоцитирует министра ТАСС
Судно "Профессор Молчанов" было задержано норвежскими властями 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга по запросу украинской компании "Нафтогаз". Таким образом организация хотела обеспечить исполнение решения на сумму порядка около 4,22 млрд долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что арестовав российское судно, Норвегия опозорилась.