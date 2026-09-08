Лавров: арест "Профессора Молчанова" стал позором для Норвегии

Норвегия опозорилась, когда арестовала судно "Профессор Молчанов" Лавров: арест "Профессора Молчанова" стал позором для Норвегии

Москва8 сен Вести.Норвежское государство опозорилось, когда допустило арест судна "Профессор Молчанов". Корабль занимался научной и туристической деятельностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире одного из федеральных телеканалов.

Речь идет об инциденте, который произошел 2 сентября. По запросу украинского "Нафтогаза" власти Норвегии арестовали на Шпицбергене научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов".

Вся эта история – это, конечно, позор норвежской Фемиды, в первую очередь, но и норвежского государства подчеркнул министр

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов прокомментировал арест судна на Шпицбергене. Он назвал это скоординированной акцией, поскольку решение суда было вынесено буквально накануне захода корабля в порт Баренцбурга.