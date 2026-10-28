Суд в Норвегии оставил в силе арест российского судна "Профессор Молчанов" Норвежский суд отклонил жалобу на арест российского судна "Профессор Молчанов"

Москва28 окт Вести.Суд округа Норд-Тромс и Сенья в Норвегии оставил в силе решение о наложении ареста на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Инстанция отклонила жалобу треста "Арктикуголь" на исполнительный арест и отказала в проведении последующего устного разбирательства по делу.

Судно "Профессор Молчанов" было арестовано на Шпицбергене властями Норвегии по заявлению украинской компании "Нафтогаз" 2 сентября. На борту судна находился 21 человек - 19 членов экипажа и два сотрудника Севгидромета.