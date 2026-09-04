Россию специально не уведомляли о планах по аресту судна "Профессор Молчанов" РИА: суд Норвегии намеренно не уведомил РФ об аресте судна "Профессор Молчанов"

Москва4 сен Вести.Норвежский суд намеренно не сообщал России о планах арестовать судно "Профессор Молчанов", чтобы оно не покинуло норвежские воды. Это следует из решения инстанции.

Суд попросили принять решение об аресте без устного разбирательства и без уведомления ответчика до того, как арест будет осуществлен… Существует вероятность, что ответчик затруднит удовлетворение требования, если ему станет известно о заявлении до осуществления ареста, и выведет судно из норвежских вод, сделав тем самым арест невозможным цитирует РИА Новости выдержки из документа

В постановлении также говорится, что требование истца было удовлетворено, а ответчику направят уведомление об аресте уже после того, как он будет произведен.

О задержании российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" властями Норвегии стало известно 2 сентября. Это было сделано по просьбе украинской компании "Нафтогаз".