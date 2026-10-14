"Нафтогазу" не дали продать российское судно "Профессор Молчанов" Суд Норвегии не позволил "Нафтогазу" продать "Профессора Молчанова" после ареста

Москва14 окт Вести.Норвежский суд не позволил украинской компании "Нафтогаз" немедленно продать российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", которое было арестовано на Шпицбергене. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения цитирует документ РИА Новости

В решении суда говорится, что "Нафтогаз" начал ходатайствовать о продаже корабля сразу после того, как он был арестован. Сделать это будет нельзя до тех пор, пока ответчик не получит ответчик не получит возможность представить возражения, а суд не рассмотрит их.

Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было задержано норвежскими властями 2 сентября 2026 года и находится сейчас в порту Баренцбурга. Норвегия объяснила свои действия тем, что исполняла решение суда по иску украинской компании "Нафтогаз".