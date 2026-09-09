Москва9 сенВести.Практически все члены экипажа и пассажиры научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", арестованного Норвегией, разъехались по домам. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Накануне стало известно, что часть команды судна вместе с 69 пассажирами вернулась на родину.
Насколько нам известно, на сегодняшний день практически все [члены экипажа и пассажиры] уже разъехались по домам"сказала Захарова
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" арестовали в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". В настоящий момент оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Норвегия опозорилось, когда допустила арест судна.