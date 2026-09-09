Захарова: почти все пассажиры судна "Профессор Молчанов" разъехались по домам

МИД РФ: почти весь экипаж и пассажиры арестованного Норвегией судна уехали домой Захарова: почти все пассажиры судна "Профессор Молчанов" разъехались по домам

Москва9 сен Вести.Практически все члены экипажа и пассажиры научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", арестованного Норвегией, разъехались по домам. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Накануне стало известно, что часть команды судна вместе с 69 пассажирами вернулась на родину.

Насколько нам известно, на сегодняшний день практически все [члены экипажа и пассажиры] уже разъехались по домам" сказала Захарова

Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" арестовали в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". В настоящий момент оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Норвегия опозорилось, когда допустила арест судна.