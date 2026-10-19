Слушания по делу судна "Профессор Молчанов" пройдут в суде Норвегии

Суд Норвегии начнет слушания по делу судна "Профессор Молчанов" в понедельник Слушания по делу судна "Профессор Молчанов" пройдут в суде Норвегии

Москва19 окт Вести.Начало слушаний по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" запланировано на 19 октября. Об этом сообщило РИА Новости.

На данный момент известно, что назначено два устных слушания. Первое пройдет в понедельник, 19 октября, а второе – в среду, 21 октября.

Сторонами процесса выступают трест "Арктикуголь" и украинская компания "Нафтогаз".

Инцидент с задержанием судна "Профессор Молчанов" произошел 2 сентября. Судно, занимавшееся научной и туристической деятельностью, арестовали по запросу "Нафтогаза". Таким образом украинская компания пыталась обеспечить исполнение решения на сумму около 4,2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что норвежский суд не позволил "Нафтогазу" немедленно продать российское судно "Профессор Молчанов".