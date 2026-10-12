Премьер Стере: арест российского судна – это не вопрос между Норвегией и Россией

Премьер Норвегии высказался об аресте российского судна на Шпицбергене Премьер Стере: арест российского судна – это не вопрос между Норвегией и Россией

Москва12 окт Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что арест российского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене не является вопросом между двумя странами. Такое мнение он высказал на Варшавском форуме по безопасности.

Это не вопрос между Норвегией и Россией сказал Стере

Норвежский премьер добавил, что право произвести арест компании "Нафтогаз" предоставил окружной суд Норвегии.

Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было задержано норвежскими властями 2 сентября 2026 года и находится сейчас в порту Баренцбурга. Норвегия объяснила свои действия тем, что исполняла решение суда по иску украинской компании "Нафтогаз".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Норвегия опозорилась, допустив арест российского судна.