Москва12 октВести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что арест российского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене не является вопросом между двумя странами. Такое мнение он высказал на Варшавском форуме по безопасности.
Это не вопрос между Норвегией и Россиейсказал Стере
Норвежский премьер добавил, что право произвести арест компании "Нафтогаз" предоставил окружной суд Норвегии.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было задержано норвежскими властями 2 сентября 2026 года и находится сейчас в порту Баренцбурга. Норвегия объяснила свои действия тем, что исполняла решение суда по иску украинской компании "Нафтогаз".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Норвегия опозорилась, допустив арест российского судна.