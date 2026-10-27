В посольстве рассказали о состоянии экипажа "Профессора Молчанова" Посольство РФ: экипаж "Профессора Молчанова" чувствует себя нормально

Москва27 окт Вести.Экипаж российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", арестованного на Шпицбергене, чувствует себя нормально. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Норвегии.

В дипмиссии заявили, что судно технически исправно, его поддерживают в готовности покинуть место пребывания в случае разрешения суда.

Экипаж чувствует себя нормально и обеспечен всем необходимым говорится в сообщении посольства

В диппредставительстве уточнили, что генконсульство России на архипелаге Шпицберген находится в постоянном контакте с капитаном судна.

Судно "Профессор Молчанов" было арестовано на Шпицбергене властями Норвегии по заявлению украинской компании "Нафтогаз" 2 сентября. По данным за сентябрь, на борту судна был 21 человек - 19 членов экипажа и два сотрудника Севгидромета.