Вратарь "Андорры" Овоно может оказаться в тюрьме после смерти игрока "Тенерифе"

"Смерть по неосторожности": вратарю "Андорры" грозит до четырех лет тюрьмы Вратарь "Андорры" Овоно может оказаться в тюрьме после смерти игрока "Тенерифе"

Москва3 ноя Вести.Вратарю "Андорры" Хесусу Овоно грозит до четырех лет тюрьмы. Об этом сообщает Baza со ссылкой на испанские СМИ.

Столкновение голкипера с Хесусом Мигелем в матче второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу привело к смерти последнего.

В испанском законодательстве предусмотрена ответственность за причинение смерти по грубой неосторожности. Если Овоно признают виновным, ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Мигель столкнулся с вратарем в центре поля. Овоно попал коленом в область груди футболиста. Главный судья сразу же показал голкиперу красную карточку за грубую игру.

У Мигеля после этого остановилось сердце. Позже врачам удалось его запустить, однако уже в реанимации игрок скончался.

30-летний Мигель выступал за "Тенерифе" с 2025 года. Он провел за клуб 29 матчей, забив 11 мячей.