У форварда "Тенерифе" остановилось сердце во время матча в Испании

В Испании прервали матч после остановки сердца у футболиста У форварда "Тенерифе" остановилось сердце во время матча в Испании

Москва2 ноя Вести.Нападающий "Тенерифе" Хесус де Мигель перенес остановку сердца в матче второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу, сообщает радиостанция Cope.

Форвард столкнулся в конце встречи с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно. Де Мигель попытался принять мяч в центре поля, однако голкипер врезался коленом ему в грудь. После этого нападающий потерял сознание и остался лежать на газоне.

Де Мигелю 30 лет. Он перешел в "Тенерифе" в 2025 году.

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне ранее получил перелом двух костей ноги в матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Он столкнулся с катарским защитником Ассимом Мадибо и упал на газон.