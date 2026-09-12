Хэмилтон попал в аварию во время свободного заезда Гран-при Испании

Хэмилтон врезался в стену во время практики Гран-при Испании Хэмилтон попал в аварию во время свободного заезда Гран-при Испании

Москва12 сен Вести.Пилот "Формулы-1" команды "Феррари" Льюис Хэмилтон попал в аварию на треке "Мадринг" в Мадриде. Во время третьей свободной практики на Гран-при Испании британец не сумел войти в поворот и вылетел с трассы и врезался в отбойник. Машина получила повреждения, одно из передних крыльев смялось, но болид остался на ходу.

Когда Хэмилтон попытался продолжить гонку, организаторы приостановили сессию красными флагами. Заезд возобновили после ремонта барьера. Лучшее время на треке показал пилот "Мерседеса" Андреа Антонелли. Впереди гонщиков ждет квалификационный заезд, а основная гонка пройдет в воскресенье, 13 сентября.

Ранее в Австрии пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен врезался в стену, разбив свой болид. Авария случилась во время квалификационного заезда.