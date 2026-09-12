Москва12 сен Вести.Пилот "Макларена" Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании "Формулы-1".

Соревнования прошли на новой городской трассе "Мадринг" в Мадриде.

Второе место занял гонщик "Мерседеса" Кими Антонелли. Третьим стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон из Ferrari показал четвертое время. Ранее сообщалось, что во время третьей свободной практики он вылетел с трассы и врезался в отбойник. Болид остался на ходу, заезд продолжился после ремонта барьера.

Гонка пройдет в воскресенье. Старт запланирован на 16.00 мск.