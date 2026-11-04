Москва4 нояВести.Вратарь футбольной "Андорры" Хесус Овоно признался, что переживает самые тяжелые дни в жизни после смерти игрока "Тенерифе" Хесуса де Мигеля. Об этом он сообщил на странице клуба в соцсети X.
Де Мигель умер в больнице 2 ноября в возрасте 30 лет после столкновения с вратарем соперника в матче второго дивизиона Испании.
Это самые тяжелые дни моей жизни. Мне трудно подобрать слова, и мне очень сложно осмыслить произошедшее. Я испытываю огромную боль из-за потери Хесусазаявил Овоно
Он отметил, что постоянно думает о скончавшемся футболисте и его семье. Кроме того, вратарь сообщил, что готов ответить за случившееся.
Покойся с миром, Хесусподытожил Овоно
Ранее стало известно, что вратарю "Андорры" грозит до четырех лет тюрьмы за причинение смерти по грубой неосторожности.
Овоно столкнулся с игроком "Тенерифе" в центре поля. Вратарь попал ему коленом в область груди. Главный судья сразу же показал голкиперу красную карточку за грубую игру. У Мигеля после этого остановилось сердце. Позже врачам удалось его запустить, однако уже в реанимации игрок скончался.