Москва4 ноя Вести.Вратарь футбольной "Андорры" Хесус Овоно признался, что переживает самые тяжелые дни в жизни после смерти игрока "Тенерифе" Хесуса де Мигеля. Об этом он сообщил на странице клуба в соцсети X.

Де Мигель умер в больнице 2 ноября в возрасте 30 лет после столкновения с вратарем соперника в матче второго дивизиона Испании.

Это самые тяжелые дни моей жизни. Мне трудно подобрать слова, и мне очень сложно осмыслить произошедшее. Я испытываю огромную боль из-за потери Хесуса заявил Овоно

Он отметил, что постоянно думает о скончавшемся футболисте и его семье. Кроме того, вратарь сообщил, что готов ответить за случившееся.

Покойся с миром, Хесус подытожил Овоно

Ранее стало известно, что вратарю "Андорры" грозит до четырех лет тюрьмы за причинение смерти по грубой неосторожности.

Овоно столкнулся с игроком "Тенерифе" в центре поля. Вратарь попал ему коленом в область груди. Главный судья сразу же показал голкиперу красную карточку за грубую игру. У Мигеля после этого остановилось сердце. Позже врачам удалось его запустить, однако уже в реанимации игрок скончался.