Москва17 окт Вести.Вратарю английского футбольного клуба "Челси" диагностировали перелом челюсти после инцидента на матче чемпионата Англии по футболу с "Эвертоном", сообщил журналист Гастон Эдуль в соцсети X.

По информации Эдуля, Мартинеса привезли в больницу, он находится в сознании.

Результаты томографии головы, обследований спины и шеи хорошие… Важные обследования прошли хорошо. Меньшее из зол: у него травма челюсти, его будут оперировать написал Эдуль

Инцидент произошел во втором тайме матча. Аргентинец боролся за мяч с игроком соперника и столкнулся с ним. После этого на поле вышли врачи, которые оказали ему первую помощь, надели кислородную маску и вынесли с поля.

Мартинесу 34 года, он перешел в "Челси" 30 августа. С сентября 2020 года аргентинец выступал за английскую "Астон Виллу" и стал вместе с ней победителем Лиги Европы в 2026 году. В составе "Арсенала", воспитанником которого является, выиграл Суперкубок (2014, 2015, 2020) и Кубок Англии (2020).