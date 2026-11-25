Игрок "Галатасарая" получил удар ногой в нос во время матча Лиги чемпионов

Игрок "Астон Виллы" разбил нос форварду "Галатасарая" Гюлю на матче ЛЧ Игрок "Галатасарая" получил удар ногой в нос во время матча Лиги чемпионов

Москва25 ноя Вести.Нападающему турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Денизу Гюлю разбили нос после того, как он поразил ворота английской "Астон Виллы" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча команд проходила на стадионе "РАМС Парк" в Стамбуле.

Инцидент произошел в конце второго тайма. На 77-й минуте Гюль после углового головой направил мяч в ворота противника и открыл счет в игре. В этот момент игрок "Астон Виллы" Николас Джексон совершил опасный маневр и ногой попал в нос Гюлю.

У футболиста турецкого клуба началось носовое кровотечение. Ему потребовалась помощь медиков. Некоторое время спустя Гюль снова вышел на поле, но уже с повязкой на лице. Сообщается, что у Гюля может быть сломан нос.

Героизм Гюля отметил главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук.

Несмотря на полученный удар, он проявил невероятный характер и продолжил борьбу сказал Бурук

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Ранее стало известно, что бывший игрок "Зенита" Леандро Паредес потерял сознание во время послематчевого интервью.