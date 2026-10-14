Тренера Флика заперли в комнате на стадионе "Галатасарая" в Стамбуле

Тренера "Барселоны" Флика заперли на стадионе в Турции Тренера Флика заперли в комнате на стадионе "Галатасарая" в Стамбуле

Москва14 окт Вести.Главный тренер футбольного клуба "Барселона" из Испании Ханс-Дитер Флик оказался запертым на ключ в одной из комнат стадиона турецкой команды "Галатасарай". Это произошло после завершения игры второго тура общего этапа Лиги чемпионов, написал в социальной сети Х репортер портала The Athletic Поль Баллус.

Прошедший в Стамбуле матч завершился победой каталонцев со счетом 4:1, при этом за хозяев поля дебютный мяч забил российский полузащитник Алексей Батраков. Из-за инцидента с дверью немецкий специалист вовремя не попал на послематчевую пресс-конференцию: сотрудникам арены потребовалось некоторое время на поиски ключа, чтобы вызволить наставника из помещения.

На данный момент "Барселона" выиграла обе проведенные встречи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. "Галатасарай" потерпел поражения в двух стартовых матчах общего этапа соревнований.