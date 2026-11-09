"Барселона" вернула лидерство в чемпионате Испании после победы над "Атлетико"

"Барселона" после победы над "Атлетико" возглавила таблицу чемпионата Испании "Барселона" вернула лидерство в чемпионате Испании после победы над "Атлетико"

Москва9 ноя Вести.Футбольный клуб "Барселона" в ходе прошедшей в Мадриде игры 12-го тура чемпионата Испании одержал волевую победу над "Атлетико" — 2:1.

В составе каталонцев дубль оформил Фермин Лопес, поразивший ворота команды соперника на 45-й и 66-й минутах. За мадридцев на 10-й минуте забил Джулиано Симеоне.

Таким образом, "Барселона" с 33 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико", в активе которого 28 очков, прервал серию из семи побед подряд и остался на 3-м месте.

Вторую строчку занимает мадридский "Реал" (30), который нанес каталонской команде единственное поражение в рамках текущего чемпионата.

В следующем туре "Барселона" примет "Вильярреал", а "Атлетико" на выезде встретится с "Хетафе". Оба матча пройдут 22 ноября.