"Комо" разгромил "Ланс" и одержал крупнейшую победу в истории Лиги чемпионов Итальянский "Комо" со счетом 9:1 разгромил французский "Ланс" в Лиге чемпионов

Москва5 ноя Вести.Футболисты итальянского "Комо" со счетом 9:1 разгромили французский "Ланс" в гостевом матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ).

Хет-трик у победителей оформил Анастасиос Дувикас, отличившийся на 7-й, 32-й и 57-й минутах. Еще по мячу забили Нико Пас (40-я), Люка Да Кунья (47-я), Марк-Оливер Кемпф (53-я), Маттия Либерали (62-я), Мартин Батурина (69-я) и Маттео Папаччиоли (90+2).

В составе "Ланса" единственный гол на счету Рубена Агилара (65-я минута).

После этой победы "Комо" повторил ряд достижений Лиги чемпионов и установил новые рекорды. Крупнейшую в истории ЛЧ разницу — 8 мячей — ранее фиксировали только дважды: "Ливерпуль" в 2007 году разгромил "Бешикташ" (8:0), а "Реал" в 2015-м — "Мальме" (8:0).

Итальянская команда повторила рекорд по голам одной команды за матч — 9 мячей. Столько же в 2024 году забила "Бавария" загребскому "Динамо" (9:2).

Кроме этого, установлены рекорды турнира по количеству голов и разнице мячей в гостевой игре и одержана самая крупная в истории ЛЧ гостевая победа, побит рекорд результативности итальянских клубов в Лиге чемпионов.

При этом текущий сезон — дебютный для "Комо" в еврокубках.

Перед началом встречи прошла минута молчания в память о 30-летнем нападающем испанского "Тенерифе" Хесусе де Мигеле, который скончался 3 ноября в больнице после столкновения с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно в матче второго дивизиона чемпионата Испании.

Набрав 9 очков, клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. "Ланс", потерпевший третье поражение подряд, располагается на 33-й позиции.

В следующем матче, который намечен на 24 ноября, "Комо" примет греческий АЕК, в тот же день "Ланс" сыграет в гостях с немецким "Лейпцигом".