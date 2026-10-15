Мбаппе стал самым молодым футболистом со 100 матчами в Лиге чемпионов Мбаппе побил рекорд, став самым молодым игроком со 100 матчами в Лиге чемпионов

Москва15 окт Вести.Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси после того, как сыграл матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) против футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает британская аналитическая компания Opta на своей странице в соцсети Х.

Сегодня Килиан Мбаппе проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов УЕФА. В возрасте 27 лет и 298 дней он становится самым молодым игроком, достигшим этой отметки следует из заявления компании

Представители организации уточнили, что Месси сыграл 100-й матч в ЛЧ в возрасте 28 лет и 84 дней.

Всего в 100 матчах француз забил 72 гола и сделал 28 голевых передач.

Ранее стало известно, что Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Футболист испанского "Реала" забил гол на 14-й минуте в матче против итальянского "Интера". Этот гол стал для него 71-м в турнире.