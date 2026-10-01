"Реал" обыграл "Лейпциг" со счетом 4:1 в матче Лиги чемпионов "Реал" продлил победную серию в Лиге чемпионов, обыграв "Лейпциг"

Москва22 окт Вести.Мадридский "Реал" победил немецкий "РБ Лейпциг" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 4:1.

У хозяев голы забили Бернарду Силва, Арда Гюлер, Килиан Мбаппе и Ян Дьоманде. В составе немецкого клуба голом отметился Тидьам Гомис.

"Реал" одержал третью победу подряд на старте турнира. Ранее "сливочные" обыграли "Интер" (2:1) и "Рому"(4:3). В следующем туре ЛЧ испанский клуб сыграет в гостях против греческого АЕКа.