Москва25 нояВести.Футболисты мадридского "Реала" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов разгромили нидерландский клуб ПСВ со счетом 5:1.
В игре, которая прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу", первыми забили гости: на 32-й минуте пенальти реализовал Иван Перишич.
Во втором тайме "Реал" отправил в ворота соперника пять безответных мячей. Авторами голов стали Федерико Вальверде (50-я минута), Джуд Беллингем (60-я) и Винисиус (87-я). Дублем на 64-й и 84-й минутах отметился Килиан Мбаппе.
Для мадридского клуба эта победа стала пятой подряд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Жозе Моуринью набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу.
В свою очередь, в активе ПСВ 4 очка, клуб занимает 28-е место.
В следующем туре 9 декабря "Реал" встретится с английским "Арсеналом", а клуб из Нидерландов проведет примет на своем поле испанский "Атлетико".
24 ноября турецкий "Галатасарай" победил английскую "Астон Виллу" (1:0) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.