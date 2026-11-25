"Реал" разгромил ПСВ и одержал пятую подряд победу в Лиге чемпионов

Серия из пяти побед: "Реал" разгромил ПСВ в Лиге чемпионов "Реал" разгромил ПСВ и одержал пятую подряд победу в Лиге чемпионов

Москва25 ноя Вести.Футболисты мадридского "Реала" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов разгромили нидерландский клуб ПСВ со счетом 5:1.

В игре, которая прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу", первыми забили гости: на 32-й минуте пенальти реализовал Иван Перишич.

Во втором тайме "Реал" отправил в ворота соперника пять безответных мячей. Авторами голов стали Федерико Вальверде (50-я минута), Джуд Беллингем (60-я) и Винисиус (87-я). Дублем на 64-й и 84-й минутах отметился Килиан Мбаппе.

Для мадридского клуба эта победа стала пятой подряд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Жозе Моуринью набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу.

В свою очередь, в активе ПСВ 4 очка, клуб занимает 28-е место.

В следующем туре 9 декабря "Реал" встретится с английским "Арсеналом", а клуб из Нидерландов проведет примет на своем поле испанский "Атлетико".

24 ноября турецкий "Галатасарай" победил английскую "Астон Виллу" (1:0) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.