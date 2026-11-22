Москва22 нояВести.Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Сельтой" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид) завершилась со счетом 2:1.
Нападающий гостей Пабло Дуран открыл счет на шестой минуте. У хозяев голами отметились полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Карлос Эспи. Форвард "сливочных" Килиан Мбаппе не забил пенальти.
"Реал" набрал 33 очка и сравнялся с лидирующей "Барселоной", которая еще не играла в 13-м туре. "Сельта", имея 13 очков в запасе, располагается на 13-й строчке.
Команда из Мадрида одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании.
Команда Жозе Моуринью ранее в гостевом матче 10-го тура обыграла "Барселону" со счетом 2:1.