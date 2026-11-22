"Реал" одержал волевую победу над "Сельтой" в матче Ла Лиги

"Реал" обыграл "Сельту" со счетом 2:1 "Реал" одержал волевую победу над "Сельтой" в матче Ла Лиги

Москва22 ноя Вести.Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Сельтой" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид) завершилась со счетом 2:1.

Нападающий гостей Пабло Дуран открыл счет на шестой минуте. У хозяев голами отметились полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Карлос Эспи. Форвард "сливочных" Килиан Мбаппе не забил пенальти.

"Реал" набрал 33 очка и сравнялся с лидирующей "Барселоной", которая еще не играла в 13-м туре. "Сельта", имея 13 очков в запасе, располагается на 13-й строчке.

Команда из Мадрида одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании.

Команда Жозе Моуринью ранее в гостевом матче 10-го тура обыграла "Барселону" со счетом 2:1.