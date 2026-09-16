Гол Эспи в дополнительное время принес "Реалу" победу над "Эльче"

"Реал" обыграл "Эльче" со счетом 3:2 Гол Эспи в дополнительное время принес "Реалу" победу над "Эльче"

Москва16 сен Вести.Мадридский "Реал" одержал победу над "Эльче" в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Эльче закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У "Реала" голами отметились Карлос Эспи и Килиан Мбаппе, еще один мяч вратарь "Эльче" Матиас Дитуро отправил в свои ворота.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Абиель Осорио и Фер Ниньо.

"Реал" набрал 15 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Испании. "Эльче" с двумя очками расположился на последнем месте.

Ранее мадридцы со счетом 2:1 победили миланский "Интер" в матче группового этапа Лиги чемпионов.