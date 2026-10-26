Москва26 окт Вести.Мадридский "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Барселону" в гостевом матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе отметился двумя забитыми голами.

Мбаппе открыл счет на 41-й минуте, а на 87-й оформил дубль. В составе "Барселоны" отличился Рафинья.

Французский нападающий забил 100-й мяч за мадридский клуб. Он стал 24-м игроком в истории клуба, которому удалось достичь такого результата.

"Сливочные" с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе "Барселоны" 27 очков, "сине-гранатовые" продолжают лидировать.

В следующем туре каталонцы примут "Алавес", а "Реал" встретится на выезде с "Расингом".

Ранее "Реал" победил немецкий "РБ Лейпциг" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Испании завершилась со счетом 4:1.