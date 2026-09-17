Рафинья побил рекорд Месси по голам за "Барселону" с начала сезона

Рафинья опередил Месси по числу голов за "Барселону" с начала сезона Рафинья побил рекорд Месси по голам за "Барселону" с начала сезона

Москва17 сен Вести.Бразильский вингер Рафинья забил 11 голов за испанский клуб "Барселона" с начала сезона, побив тем самым предыдущий рекорд, который принадлежал аргентинскому футболисту Лионелю Месси, игравшему ранее в той же команде.

В среду, 16 сентября, "Барселона" сыграла дома против "Расинг" в рамках Чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 7:2.

В этом матче Рафинья отличился хет-триком. Так, общее количество забитых им голов за семь игр, прошедших с начала сезона, достигло 11. Это на один гол больше, чем у Месси за аналогичный промежуток в сезоне-2012/13.

Рафинье 29 лет. Он играет за испанский клуб "Барселона" с 2022 года.