Дубль Мбаппе принес "Реалу" победу над "Барселоной" в матче Ла Лиги

"Реал" нанес "Барселоне" первое поражение в текущем сезоне Ла Лиги Дубль Мбаппе принес "Реалу" победу над "Барселоной" в матче Ла Лиги

Москва26 окт Вести.Мадридский "Реал" нанес поражение "Барселоне" в матче десятого тура испанской Ла Лиги. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче на 41-й минуте открыл форвард "сливочных" Килиан Мбаппе. Вингер хозяев Рафинья сравнял счет на 61-й минуте. Мбаппе на 88-й оформил дубль и установил окончательный счет.

В активе "Барселоны" числятся 27 очков. "Сине-гранатовые" остаются лидерами турнирной таблицы чемпионата Испании. "Реал" с 24 очками занимает третье место.

В следующем туре "Барселона" встретится с "Алавесом", а "Реал" сыграет с "Расингом".

Российский полузащитник клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян забил свой первый за полтора года гол в матче Ла Лиги против "Депортиво".