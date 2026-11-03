Футболист "Тенерифе" умер в больнице после удара коленом в грудь во время матча Перенесший остановку сердца футболист "Тенерифе" де Мигель скончался

Москва3 ноя Вести.Футболист испанского клуба "Тенерифе" Хесус де Мигель, у которого во время матча остановилось сердце, скончался в больнице в возрасте 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Тенерифе" сообщает о трагической смерти Хесуса де Мигеля. Мы рядом с его семьей, близкими, всеми болельщиками, которые оплакивают эту трагедию говорится в заявлении

В конце матча второго дивизиона чемпионата Испании спортсмен столкнулся с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно. Футболист "Тенерифе" предпринял попытку принять мяч в центре поля, однако голкипер врезался коленом ему в грудь. После этого де Мигель потерял сознание и остался лежать на газоне.