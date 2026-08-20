Месси забил первый гол после утраты отца Месси забил первый мяч после смерти отца

Москва20 авг Вести.Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси забил гол в матче регулярного чемпионата MLS против "Филадельфии". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Аргентинец отличился на 26-й минуте. После его мяча "Интер Майами" вышел вперед – 2:1. Этот гол стал для Месси первым после смерти отца.

О смерти Хорхе Месси стало известно 8 августа. Отец футболиста умер в возрасте 68 лет в одной из больниц Росарио после продолжительной болезни. После этого Месси решил на неопределенный срок приостановить выступления за "Интер Майами".

Из-за участия в церемонии прощания с отцом, которая прошла в Аргентине, футболист пропустил матч Кубка лиг против мексиканского "Монтеррея". Игра состоялась в ночь на 9 августа по московскому времени и завершилась поражением "Интер Майами" со счетом 1:2. Позднее портал Todo Noticias сообщил, что Месси решил вернуться к выступлениям за клуб после похорон отца.