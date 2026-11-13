Москва13 ноя Вести.В Тульской области во время футбольного матча 30-летний Мурат Османов сломал шею 23-летнему сопернику. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Футболист из окружения бывшего депутата Госдумы Дзюбы сломал шею своему сопернику во время матча в Тульской области говорится в публикации

По словам очевидцев, все началось со спора о решении судьи. В ходе перепалки Османов кинулся на соперника и бросил его через себя. У того сломался шестой шейный позвонок со смещением, а спинной мозг оказался сдавлен. Пострадавшему провели операцию и вставили титановый имплант - на восстановление ушло около шести месяцев и больше полумиллиона рублей.

Как выяснила Baza, Османов трудился в охранных структурах, и одним из его клиентов, вероятно, был сын Виктора Дзюбы - экс-депутата Госдумы от Тульской области, с которым он играет в одной команде. Вину мужчина не признает. В настоящее время он продолжает выступать за частный клуб, а до конца разбирательства находится под подпиской о невыезде.