Уфимца приговорили к реальному сроку за драку с тяжкими последствиями

Жителя Башкирии осудили за драку с тяжкими последствиями Уфимца приговорили к реальному сроку за драку с тяжкими последствиями

Москва25 сен Вести.В Уфе мужчине вынесли приговор за драку с тяжкими последствиями. Об этом в MAX сообщает прокуратура Республики Башкортостан. 29-летний местный житель признан виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По материалам суда, в октябре 2025 года обвиняемый избил инвалида. Заступившемуся за пострадавшего мужчине подсудимый нанес тяжелую травму, несколько раз ударив его по голове. В результате потерпевшему сделали операцию по трепанации черепа.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил… наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 5 месяцев говорится в сообщении

Также за моральный и материальный ущерб подсудимый выплатит потерпевшему свыше 700 тыс. рублей.