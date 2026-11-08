Хоккеист молодежной сборной Словакии получил резаную рану шеи во время матча Игрок молодежной сборной Словакии по хоккею получил резаную рану шеи на матче

Москва8 ноя Вести.Нападающий молодежной сборной Словакии Матуш Валек получил резаную рану шеи в ходе матча против команды Чехии на Турнире пяти наций в шведском Нючепинге. Лезвие конька соперника случайно задело спортсмена во время игрового эпизода, сообщила Словацкая федерация хоккея (SZLH).

Инцидент произошел на 15-й минуте первого периода при счете 1:0 в пользу чехов. После вбрасывания в зоне словаков Валек вступил в борьбу за шайбу, и падавший нападающий чешской команды Виктор Шамал случайно рассек ему шею коньком.

Хоккеист самостоятельно добрался до скамейки, где ему оказали первую помощь. 17-летнего спортсмена экстренно доставили в больницу. Его состояние удалось стабилизировать, его жизни ничего не угрожает.

После происшествия игроки обеих сборных решили не продолжать встречу.