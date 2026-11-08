Москва8 нояВести.Нападающий молодежной сборной Словакии Матуш Валек получил резаную рану шеи в ходе матча против команды Чехии на Турнире пяти наций в шведском Нючепинге. Лезвие конька соперника случайно задело спортсмена во время игрового эпизода, сообщила Словацкая федерация хоккея (SZLH).
Инцидент произошел на 15-й минуте первого периода при счете 1:0 в пользу чехов. После вбрасывания в зоне словаков Валек вступил в борьбу за шайбу, и падавший нападающий чешской команды Виктор Шамал случайно рассек ему шею коньком.
Хоккеист самостоятельно добрался до скамейки, где ему оказали первую помощь. 17-летнего спортсмена экстренно доставили в больницу. Его состояние удалось стабилизировать, его жизни ничего не угрожает.
После происшествия игроки обеих сборных решили не продолжать встречу.