Арбитра матча КХЛ увезли на носилках после попадания шайбы в лицо

Судью матча КХЛ унесли на носилках после попадания шайбы в лицо Арбитра матча КХЛ увезли на носилках после попадания шайбы в лицо

Москва4 окт Вести.Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Автомобилистом" и "Амуром" Никита Новиков получил серьезную травму и покинул лед на носилках.

Инцидент произошел в концовке первого периода. После того как шайба попала арбитру в лицо, он упал на лед и не смог самостоятельно подняться.

Медицинский персонал оперативно эвакуировал пострадавшего рефери в подтрибунное помещение для оказания экстренной помощи.

После вынужденной паузы матч продолжился. Обязанности единственного судьи на площадке взял на себя Владимир Бутурлин. Информация о тяжести повреждений Новикова уточняется.

Ранее форварда челябинского "Трактора" Никиту Сошникова госпитализировали после московского матча КХЛ со "Спартаком".