Хоккеисты "Локомотива" и "Нефтехимика" подрались во время рукопожатия

Хоккеисты устроили драку во время послематчевого рукопожатия Хоккеисты "Локомотива" и "Нефтехимика" подрались во время рукопожатия

Москва8 ноя Вести.Послематчевое рукопожатие игроков ярославского "Локомотива" и нижнекамского "Нефтехимика" завершилось дракой. Выяснить отношения решили защитник "железнодорожников" Даниил Мисюль и его коллега по амплуа из стана соперников Илья Пастухов.

Игроки обменялись несколькими ударами, после чего ярославский хоккеист все-таки завалил оппонента на лед. Позже судьи разняли драчунов. Обоим спортсменам выписали пятиминутные удаления.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, прошедший в Нижнекамске, завершился победой гостей со счетом 5:1. "Локомотив" лидирует в Западной конференции, набрав 35 очков. "Нефтехимик" с 29 баллами идет вторым на Востоке.