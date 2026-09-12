В матче КХЛ между московским и минским "Динамо" произошла массовая драка

Хоккеисты московского и минского "Динамо" начали матч КХЛ с массовой драки В матче КХЛ между московским и минским "Динамо" произошла массовая драка

Москва12 сен Вести.В матче регулярного чемпионата КХЛ между московским и минским "Динамо" произошла массовая драка на первых секундах. Встреча проходит в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга.

Уже спустя 18 секунд после стартового вбрасывания шайбы между игроками обеих команд произошло несколько потасовок. Матч прервался.

Эпизоды завершились удалениями как у московских, так и у минских динамовцев. В составе обеих команд было удалено по два игрока: Никита Коростелев и Артем Сергеев у москвичей, Богдан Белкин и Брэди Лайл – у минчан.