Защитник "Бостона" Задоров оштрафован на $5 тысяч за удар соперника Хоккеиста "Бостона" Задорова оштрафовали за неспортивное поведение

Москва1 ноя Вести.Российский защитник клуба "Бостон Брюинз" Никита Задоров оштрафован на пять тысяч долларов за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго Блэкхокс". Об этом сообщает департамент безопасности игроков НХЛ.

Инцидент произошел в концовке второго периода встречи, закончившейся победой "Бостона" в овертайме со счетом 5:4.

В ходе возникшей на льду потасовки российский хоккеист нанес удар в лицо защитнику соперников Алексу Влашичу, когда тот стоял на коленях.

Арбитры наказали Задорова четырьмя минутами штрафа за грубость и выписали ему десятиминутный дисциплинарный штраф. Денежное взыскание в пять тысяч долларов является максимально допустимым за подобное нарушение.