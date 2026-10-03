Защитник "Бостона" Задоров отдал две передачи в матче НХЛ против "Виннипега"

Защитник "Бостона" Задоров отдал два ассиста в матче НХЛ против "Виннипега" Защитник "Бостона" Задоров отдал две передачи в матче НХЛ против "Виннипега"

Москва3 окт Вести.Защитник "Бостона" Никита Задоров отдал две голевые передачи в выездном матче с "Виннипегом".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Бостона". У победителей отличились Хампус Линдхольм (10-я минута), Джеймс Хэгенс (16), Элиас Линдхольм (59) и Джон-Джейсон Петерка (64). У проигравших шайбы забросили Дилан Демело (5), Кайл Коннор (22) и Марио Ферраро (40). Задоров принял участие во втором голе "Бостона", а также в эпизоде с заброшенной в овертайме шайбой.

"Бостон" с четырьмя очками вышел в лидеры Атлантического дивизиона, "Виннипег" располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе, набрав один балл.

В ночь на 4 октября "Бостон" на выезде сыграет с "Миннесотой". "Виннипег" в воскресенье в гостях встретится с "Детройтом".

Ранее стало известно, что российский нападающий и капитан "Вашингтона Александр Овечкин установил антирекорд по игровому времени в игре с "Каролиной".