Овечкин опередил Эспозито по набранным очкам на старте сезонов НХЛ

Овечкин обошел Эспозито по набранным очкам в стартовых матчах НХЛ Овечкин опередил Эспозито по набранным очкам на старте сезонов НХЛ

Москва3 окт Вести.Результативная передача капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз" позволила россиянину занять шестое место в списке игроков с наибольшим количеством очков, набранных в стартовых матчах клуба НХЛ.

Матч против "Каролины Харрикейнз" завершился победой "столичных" - 5:2. Благодаря голевому пасу Овечкин довел свой показатель до 26 очков в 22-м стартовой встрече, проведенной в течение карьеры в лиге.

Таким образом, россиянин превзошел по этому достижению Мишеля Гуле, Фила Эспозито, Адама Оутса, Эла Маккинниса и Горди Хоу, переместившись на шестую строчку. Возглавляет рейтинг чех Яромир Ягр, на счету которого 39 очков, полученных в стартовых матчах "регулярки".

За всю карьеру в НХЛ Овечкин набрал 1 688 очков, что обеспечивает ему десятое место в списке бомбардиров.