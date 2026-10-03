"Вашингтон" Овечкина начал сезон в НХЛ с победы над обладателем Кубка Стэнли Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Каролину" в "регулярке" НХЛ

Москва3 окт Вести.Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли действующих обладателей Кубка Стэнли из клуба "Каролина Харрикейнз" в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в американском городе Роли (штат Северная Каролина), завершилась победой столичной команды со счетом 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)​​​.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Алекс Так (7-я и 15-й минута), Коул Хатсон (12-я), Джейкоб Чикран (22-я) и Райан Леонард (37-я). У "Каролины" отличились Себастьян Ахо (37-я минута) и К'Андре Миллер (51-я).

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 12 минут 46 секунд. В его активе за этот матч - один бросок в створ, силовой прием, заблокированный бросок и голевая передача, которая стала для россиянина 759-й в регулярных чемпионатах.

Таким образом, общее количество набранных Овечкиным за карьеру очков достигло 1688, по этому показателю он занимает 10-е место.

Сезон-2026/27, который начался 30 сентября, стал для 41-летнего форварда 22-м в НХЛ и 18-м - в статусе капитана "Вашингтона".

Для "Каролины" это второе поражение в сезоне: в Столичном дивизионе у команды одно очко. В ночь на 4 октября она сыграет с "Филадельфией Флайерз", а "Вашингтон" в тот же день встретится с "Тампой‑Бэй Лайтнинг".

В регулярном чемпионате нового розыгрыша каждая команда впервые с сезона-1993/94 проведет по 84 матча.

Овечкин остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Чтобы побить абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам (с учетом плей-офф), 41-летнему россиянину осталось забросить 11 шайб. Сейчас на счету нападающего 1 006 голов.