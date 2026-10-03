Овечкин вышел на третье место по количеству сезонов в НХЛ в качестве капитана

Овечкин вышел на третье место по числу "капитанских" сезонов в НХЛ Овечкин вышел на третье место по количеству сезонов в НХЛ в качестве капитана

Москва3 окт Вести.Нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место по количеству сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), проведенных в качестве капитана.

Достижение было зафиксировано в гостевом матче регулярного чемпионата против "Каролины". Игра завершилась со счетом 5:2.

Стартовавший сезон в НХЛ стал для российского спортсмена 18-м в качестве капитана "Вашингтона". По этому показателю его обогнали капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (20) и Стив Айзерман – он 19 сезонов выступал в качестве капитана "Детройта".