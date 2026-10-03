Овечкин в матче с "Каролиной" провел на льду 12 минут 46 секунд, это антирекорд

Овечкин установил антирекорд по игровому времени в игре с "Каролиной" Овечкин в матче с "Каролиной" провел на льду 12 минут 46 секунд, это антирекорд

Москва3 окт Вести.Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в поединке с "Каролиной" провел на льду минимум времени за один матч НХЛ в своей карьере. Учитываются те матчи, в которых он не получил травму и не был удален до финальной сирены.

В стартовой игре регулярного чемпионата против "Каролины" 41-летний россиянин отыграл 12 минут и 46 секунд и отметился голевой передачей. В итоге столичный клуб взял верх над действующим обладателем Кубка Стэнли со счетом 5:2.

Контрольные матчи "Вашингтона" перед началом сезона Овечкин пропустил полностью. 21 сентября клуб проинформировал о повреждении нижней части тела у хоккеиста, однако представитель игрока Глеб Чистяков заявил ТАСС, что со здоровьем спортсмена все в порядке.

В составе "Вашингтона" форвард выступает с 2005 года, а в 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Россиянин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Девять раз он становился лучшим снайпером регулярного сезона, трижды признавался самым ценным игроком, а в 2018 году был назван самым ценным хоккеистом плей-офф.

До того как обойти Гретцки по суммарному числу голов в НХЛ (регулярный чемпионат плюс плей-офф), Овечкину остается забросить 11 шайб.