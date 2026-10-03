Александр Овечкин набрал первый балл за результативность в новом сезоне НХЛ Овечкин отметился первым результативным баллом в новом сезоне НХЛ

Москва3 окт Вести.Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал первый результативный балл в сезоне-2026/27 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это произошло в матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках регулярного чемпионата, передает РИА Новости.

Овечкин отметился голевой передачей на седьмой минуте игры в эпизоде с голом Алекса Така. Для форварда "Кэпиталз" этот ассист стал первым набранным баллом в новом сезоне НХЛ говорится в сообщении

Овечкин - рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе хоккеиста 929 заброшенных шайб в 1574 матчах.