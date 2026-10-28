Москва28 октВести.В воскресенье, 25 октября, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" в ходе футбольного матча между командами "ЦСКА" и "Спартак" болельщик принял участие в драке. В результате суд оштрафовал его, сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что участник драки грубым образом нарушил правила поведения на спортивном соревновании.
Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублейотмечается в сообщении
Футбольный болельщик раскаялся в содеянном.