Участнику драки на матче "ЦСКА" – "Спартак" назначили штраф в 10 000 рублей

Суд назначил 10 000 штрафа болельщику, подравшемуся на матче "ЦСКА" – "Спартак" Участнику драки на матче "ЦСКА" – "Спартак" назначили штраф в 10 000 рублей

Москва28 окт Вести.В воскресенье, 25 октября, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" в ходе футбольного матча между командами "ЦСКА" и "Спартак" болельщик принял участие в драке. В результате суд оштрафовал его, сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что участник драки грубым образом нарушил правила поведения на спортивном соревновании.

Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей отмечается в сообщении

Футбольный болельщик раскаялся в содеянном.